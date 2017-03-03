Роберто Мартинес: Уверен, что Витсель останется ключевым игроком сборной Бельгии
Главный тренер
сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от выступления
полузащитника Акселя Витселя в чемпионате Китая.
- Витсель будет
оправдывать доверие руководства своего клуба. Я уверен, что он не потеряет
интереса к футболу. Когда Аксель играл за «Зенит» он всегда оставался в хорошей
форме, и был ключевым игроком сборной Бельгии, уверен, так будет и сейчас, -
приводит слова Мартинеса Soccernews.nl
Напомним, «Витсель» в зимнее трансферное окно перешел из «Зенита»
в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Новый клуб бельгийского полузащитника 4 марта проведет
первый матч в чемпионате Китая-2017 против «Гуанчжоу Фули».
За сборную Бельгии Витсель играет с 2008 года. В ее составе он провел 80 матчей и забил 8 голов.
Из Лиги чемпионов – в Конго. Бельгиец, которого вдохновил Витсель