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Роберто Мартинес: Уверен, что Витсель останется ключевым игроком сборной Бельгии

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от выступления полузащитника Акселя Витселя в чемпионате Китая.

- Витсель будет оправдывать доверие руководства своего клуба. Я уверен, что он не потеряет интереса к футболу. Когда Аксель играл за «Зенит» он всегда оставался в хорошей форме, и был ключевым игроком сборной Бельгии, уверен, так будет и сейчас, - приводит слова Мартинеса Soccernews.nl

Напомним, «Витсель» в зимнее трансферное окно перешел из «Зенита» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Новый клуб бельгийского полузащитника 4 марта проведет первый матч в чемпионате Китая-2017 против «Гуанчжоу Фули».

За сборную Бельгии Витсель играет с 2008 года. В ее составе он провел 80 матчей и забил 8 голов.

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