Бэйл дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании
Как сообщает Marca, нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл пропустит ближайшие два матча испанской Примеры.
По информации источника, футболист решением контрольно-дисциплинарного комитета был дисквалифицирован за удаление в матче 25-го тура чемпионата страны с «Лас-Пальмасом» (3:3).
Таким образом, 27-летний валлиец не сыграет против «Эйбара» и «Бетиса», однако, как «Реал» собирается подать апелляцию на это решение.
Превью 26-го тура чемпионата Испании:
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