Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  Химки- : -Валенсия
Футбол  Аугсбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Томь0 : 0Ростов
Баскетбол  Зенит- : -Локомотив
Баскетбол  Барселона- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бэйл дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании

Источник:  MarcaКомментарии

Как сообщает Marca, нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл пропустит ближайшие два матча испанской Примеры. 

По информации источника, футболист решением контрольно-дисциплинарного комитета был дисквалифицирован за удаление в матче 25-го тура чемпионата страны с «Лас-Пальмасом» (3:3).

Таким образом, 27-летний валлиец не сыграет против «Эйбара» и «Бетиса», однако, как «Реал» собирается подать апелляцию на это решение.


Превью 26-го тура чемпионата Испании:

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Маурисио Почеттино: «Барселона»? Не хочу говорить об этом, люди часто передают слова в другом ключеГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино – о возможном приходе в «Барселону». Ранее стало известно, что нынешний наставник каталонского клуба Луис Энрике принял решить покинуть команду по окончании сезона, а Почеттино, как сообщают СМИ, вошел в список основных кандидатов на тренерский мостик.Эрнесто Вальверде: «Барселона»? Не хочу грубить вам, но почему я должен комментировать слухи?Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде заявил, что информация о его возможном приходе в «Барселону» не соответствует действительности.Аллегри вошел в список кандидатов на пост главного тренера «Барселоны»Руководство «Барселоны» приступило к поискам нового наставника в связи с уходом Луиса Энрике по окончании текущего сезона.Торрес выписан из больницыНападающий «Атлетико» Фернандо Торрес, получивший травму головы в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Депортиво» (1:1), выписан из больницы, сообщает официальный сайт клуба.Месси согласен продлить контракт с «Барселоной», если команду возглавит СампаолиНападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжает вести переговоры с клубом о продлении контракта.Спаллетти может возглавить «Тоттенхэм»Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, «Тоттенхэм» готов к возможному отъезду главного тренера «шпор» Маурисио Почеттино в испанскую Примеру.На 86-м году жизни скончался обладатель «Золотого мяча» Раймон КопаОбладатель «Золотого мяча» 1958 года французский футболист Раймон Копа скончался в возрасте 85 лет.Что ждет любителей чемпионата Испании? Превью 26-го тура (видео)Что ждет любителей чемпионата Испании? Превью 26-го тура (видео)«Советский спорт» представляет анонс ближайшего тура чемпионата Испании, который стартует 3 марта матчем «Бетис» – «Реал Сосьдад».Диего Симеоне: Надо признать, что «Атлетико» ближе к четвертому месту, чем к третьемуГлавный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после матча 25-го тура примеры с «Депортиво» (1:1) оценил расклад в турнирной таблице.Фернандо, живи! Как травма Торреса перепугала весь мирФернандо, живи! Как травма Торреса перепугала весь мирВ матче 25-го тура испанской примеры между «Депортиво» и мадридским «Атлетико» получил травму нападающий гостей Фернандо Торрес.Фабио Капелло: Сампаоли – идеальный вариант для «Барселоны»Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о кандидатуре аргентинца Хорхе Сампаоли на пост главного тренера «Барселоны».Луис Суарес: Если мы забьем два мяча к перерыву, «ПСЖ» занервничаетФорвард «Барселоны» Луис Суарес рассказал о том, как в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» его команда собирается отыгрывать дефицит в четыре мяча.Хосеп Гвардиолы: Тренер «Барселоны» должен уметь принимать непопулярные решенияГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, что должен уметь наставник, чтобы добиться успеха в «Барселоне».Фернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утраФернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра пятницы.Примера. 26-й тур. «Бетис» сыграет с «Реалом Сосьедад», «Барселона» – «Сельта» и другие матчиВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».Фернандо Торрес: Надеюсь вернуться на поле очень скороНападающий «Атлетико» Фернандо Торрес поблагодарил за поддержку и добрые пожелания всех болельщиков.Антуан Гризманн: Результат матча с «Депортиво» не имеет значения, главное сейчас – здоровье ТорресаФорвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн пожелал скорейшего выздоровления своему товарищу по команде Фернандо Торресу.Примера. 25-й тур. «Депортиво» и «Атлетико» сыграли вничью, «Севилья» обыграла «Атлетик» и другие матчиВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».Диего Симеоне: Я услышал звук от падения Торреса, находясь у скамейки запасныхГлавный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал эпизод с травмой нападающего Фернандо Торреса.«Севилья» обыграла «Атлетик» и приблизилась к «Барселоне» и «Реалу» в турнирной таблице примеры«Севилья» нанесла поражение «Атлетику» в матче 25-го тура чемпионата Испании (1:0).
Главные новости
Футбол
«Томь» – «Ростов». Онлайн
Лыжный спорт
Сборная России по лыжным гонкам завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира
Хоккей
«Салават Юлаев» отправил в отставку Захаркина
Биатлон
Мартен Фуркад: Для меня очень важно, что я сравнялся со своим кумиром Бьорндаленом
Футбол
Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи с Уругваем и Парагваем
Хоккей
Игорь Захаркин: Я сделал все, что мог. Как побеждать с такими травмами?
Футбол
Роберто Мартинес: Уверен, что Витсель останется ключевым игроком сборной Бельгии
Футбол
Антонио Конте: Мне было нелегко перейти в «Челси», но я хочу остаться здесь на долгие годы
Биатлон
Антон Шипулин: Забирать чемпионат мира у болельщиков, которые ни в чем не виноваты, немножко подло
MMA
Отец Нурмагомедова: Хабиб дерется не для Макгрегора, а во славу нашего отечества
все новости
Эйбар
Эйбаркалендарьстатистика
Бетис
Бетискалендарьстатистика
Лас-Пальмас
Лас-Пальмаскалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Гарет Бэйл
Гарет Бэйлвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости