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Хуан Мануэль Маркес: Не соглашусь на пятый бой с Пакьяо даже за 100 млн

Источник:  ESPNКомментарии

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль Маркес заявил, что ни при каких условиях не согласится на пятый бой с чемпионом WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.

Ранее неназванные инвесторы из Азии якобы готовы предложить Маркесу 70 миллионов долларов за пятый бой с Пакьяо.

«Я не знаю, это серьезное предложение, или просто слух. В конце концов, неважно, о какой сумме идет речь – 30, 40, 50 или 100 миллионов. Есть боксеры, которым можно предложить эту сумму, но лично для меня деньги неважны.

Мое возвращение? Все хорошо. Мы начали тренироваться 10 февраля. Сейчас третья неделя. Начинаем подбирать темп. Мое стремление быть в зале и приверженность имеют важное значение», — приводит слова Маркеса ESPN Deportes.

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