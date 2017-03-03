Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  Химки- : -Валенсия
Футбол  Аугсбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Томь0 : 0Ростов
Баскетбол  Зенит- : -Локомотив
Баскетбол  Барселона- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Геннадий Головкин: Хочу, чтобы Чавес победил Альвареса

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин будет болеть за Хулио Сезара Чавеса-младшего в поединке с Саулем Альваресом.

«Я больше уважаю Чавеса-младшего, потому что Альварес показал мне свое лицо. Он слишком много говорит. При этом его пояс WBC достался мне. Что касается Чавеса, то он бы так никогда не поступил. Хочешь его пояс — попробуй забрать его в поединке. Он не отдал бы титул просто так.

Я действительно хочу, чтобы Хулио победил. Тем не менее, не думаю, что в этот раз это случится. Чавес потеряет слишком большой вес для этого боя. Сауль, в свою очередь, будет очень свежим, быстрым и сильным. Думаю, что Альварес победит по очкам, но поддерживать буду Чавеса», — цитирует Головкина BoxingScene.

Напомним, что бой двух мексиканцев состоится 6-го мая в Лас-Вегасе, а трансляция будет проходить на HBO по системе PPV.

По слухам, Канело и Головкин могут встретиться в сентябре, однако пока никаких официальных договоренностей у сторон нет.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Камбэк Хэя и новый тест для Головкина. Что смотреть в мартеКамбэк Хэя и новый тест для Головкина. Что смотреть в марте«Советский спорт» представляет самые интересные и значимые боксерские поединки наступившего месяца.Хулио Сезар Чавес: Головкин – фаворит. Альварес не хочет рисковатьМексиканский боксер Хулио Сезар Чавес считает, что Сауль Альварес отказался от боя с Геннадием Головкиным из-за страха.Оскар де ла Хойя: Бой Головкин – Альварес не состоится только в том случае, если Канело проиграет ЧавесуГлава компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя по-прежнему уверен в том, что бой Геннадий Головкин - Сауль Альварес состоится.Оскар де ла Хойя: У Головкина есть предложение от АльваресаПромоутер Оскар де ла Хойя заявил, что мексиканец Сауль Альварес не избегает боя с казахом Геннадием Головкиным.Тедди Атлас назвал Ломаченко лучшим боксером мираИзвестный тренер по боксу Тедди Атлас составил свою десятку лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории.Альварес – не лидер. Рейтинг лучших боксеров МексикиАльварес – не лидер. Рейтинг лучших боксеров Мексики«Советский спорт» составил рейтинг самых сильных мексиканских боксеров современности.Промоутер Том Леффлер: Сейчас Альварес больше Головкина, он дерется во втором среднем весеПромоутер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Том Леффлер снова упрекнул мексиканца Сауля Альвареса в нежелании драться с его подопечным.Фернандо Варгас: Головкин привлекает на свою сторону мексиканских фанатовЭкс-чемпион мира во втором полусреднем весе Фернандо Варгас отметил, что обладатель трех чемпионских поясов в дивизионе средневесов Геннадий Головкин становится все более популярным в Северной Америке.Хуан Мануэль Маркес: Для начала Чавесу-младшему нужно победить собственный вес, а потом уже АльваресаЭкс-чемпион мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль Маркес сомневается в перспективах соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего перед боем с Саулем Альваресом.Абель Санчес: Джейкобсу не хватит сил для того, чтобы сдержать натиск ГоловкинаТренер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Абель Санчес уверен в том, что его подопечный победит американца Дэниэла Джейкобса.Сауль Альварес проведет бой с Хулио Сезаром Чавесом-младшимЧемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканец Сауль Альварес 6 мая проведет поединок против соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего.Дэниэл Джейкобс: У меня нет причины бояться Головкина, мы оба умеем бить сильноАмериканский средневес Дэниэл Джейкобс поделился ожиданиями от встречи с чемпионом мира по трем версиям Геннадием Головкиным.Ковалев занял четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых боксеров по версии ForbesЖурнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых боксеров мира.Дэниэл Джейкобс: Настало время нокаутировать Головкина, либо заткнутьсяАмериканский средневес Дэниэл Джейкобс поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка с Геннадием Головкиным.Лебедев – Власов и другие бои, которые хотелось бы увидеть в 2017 годуЛебедев – Власов и другие бои, которые хотелось бы увидеть в 2017 годуСамые ожидаемые боксерские поединки 2017 года.Абель Санчес: Мы отдуваемся за бой Мэйвезер – Пакьяо. Он расстроил всехАбель Санчес: Мы отдуваемся за бой Мэйвезер – Пакьяо. Он расстроил всехИзвестный тренер Абель Санчес рассказал о работе с Геннадием Головкиным и поделился мыслями о причинах падения интереса к боксу.Амир Хан: Альварес победит и Головкина, и Чавеса-младшегоЭкс-чемпион мира в первом полусреднем весе британец Амир Хан считает мексиканца Сауля Альвареса фаворитом в возможных боях с Геннадием Головкиным и Хулио Сезаром Чавесом-младшим.Ковалев и Уорд сыграли на руку Гонсалесу. Рейтинг лучших боксеров мираКовалев и Уорд сыграли на руку Гонсалесу. Рейтинг лучших боксеров мира«Советский спорт» в последний день уходящего года представляет рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.Хулио Сезар Чавес-младший: Если Альварес не будет драться со мной, готов выйти против ГоловкинаМексиканский боец Хулио Сезар Чавес-младший бросил вызов чемпиону мира в среднем весе по трем версиям Геннадию Головкину.Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-ЙоркеПоединок чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина против американца Дэниэла Джейкобса состоится 18 марта на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Главные новости
Футбол
«Томь» – «Ростов». Онлайн
Лыжный спорт
Сборная России по лыжным гонкам завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира
Хоккей
«Салават Юлаев» отправил в отставку Захаркина
Биатлон
Мартен Фуркад: Для меня очень важно, что я сравнялся со своим кумиром Бьорндаленом
Футбол
Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи с Уругваем и Парагваем
Хоккей
Игорь Захаркин: Я сделал все, что мог. Как побеждать с такими травмами?
Футбол
Роберто Мартинес: Уверен, что Витсель останется ключевым игроком сборной Бельгии
Футбол
Антонио Конте: Мне было нелегко перейти в «Челси», но я хочу остаться здесь на долгие годы
Биатлон
Антон Шипулин: Забирать чемпионат мира у болельщиков, которые ни в чем не виноваты, немножко подло
MMA
Отец Нурмагомедова: Хабиб дерется не для Макгрегора, а во славу нашего отечества
все новости
Геннадий Головкин
Геннадий Головкинвсе новости
Сауль Альварес
Сауль Альваресвсе новости
Хулио Сесар Чавес Карраско
Хулио Сесар Чавес Каррасковсе новости