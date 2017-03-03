Геннадий Головкин: Хочу, чтобы Чавес победил Альвареса

Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин будет болеть за Хулио Сезара Чавеса-младшего в поединке с Саулем Альваресом.

«Я больше уважаю Чавеса-младшего, потому что Альварес показал мне свое лицо. Он слишком много говорит. При этом его пояс WBC достался мне. Что касается Чавеса, то он бы так никогда не поступил. Хочешь его пояс — попробуй забрать его в поединке. Он не отдал бы титул просто так.

Я действительно хочу, чтобы Хулио победил. Тем не менее, не думаю, что в этот раз это случится. Чавес потеряет слишком большой вес для этого боя. Сауль, в свою очередь, будет очень свежим, быстрым и сильным. Думаю, что Альварес победит по очкам, но поддерживать буду Чавеса», — цитирует Головкина BoxingScene.

Напомним, что бой двух мексиканцев состоится 6-го мая в Лас-Вегасе, а трансляция будет проходить на HBO по системе PPV.

По слухам, Канело и Головкин могут встретиться в сентябре, однако пока никаких официальных договоренностей у сторон нет.