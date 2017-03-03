Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи с Уругваем и Парагваем
Тренерский штаб
сборной Бразилии назвал футболистов, которые получили вызов на матчи отборочного
турнира к чемпионату мира-2018 против Уругвая и Парагвая.
Голкиперы:
Алисон, Вевертон, Эдерсон;
Защитники: Жоао
Миранда, Маркиньос, Тьяго Силва, Карлос Жил, Дани Алвес, Фагнер, Марсело,
Филипе Луис;
Полузащитники:
Касемиро, Фернандиньо, Паулиньо, Жулиано, Ренато Аугусто, Диего, Филиппе
Коутиньо, Виллиан;
Нападающие:
Неймар, Дуглас Коста, Роберто Фирмино, Диего Соуза.
Напомним, 24 марта бразильцы сыграют с Уругваем, а 29 марта – с
Парагваем. После 12 туров Бразилия с 27 очками занимает первое место в
южноамериканском отборочном турнире к чемпионату мира-2018.
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