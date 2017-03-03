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Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи с Уругваем и Парагваем

Источник:  Официальный сайт Федерации футбола БразилииКомментарии

Тренерский штаб сборной Бразилии назвал футболистов, которые получили вызов на матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2018 против Уругвая и Парагвая.

Голкиперы: Алисон, Вевертон, Эдерсон;

Защитники: Жоао Миранда, Маркиньос, Тьяго Силва, Карлос Жил, Дани Алвес, Фагнер, Марсело, Филипе Луис;

Полузащитники: Касемиро, Фернандиньо, Паулиньо, Жулиано, Ренато Аугусто, Диего, Филиппе Коутиньо, Виллиан;

Нападающие: Неймар, Дуглас Коста, Роберто Фирмино, Диего Соуза.

Напомним, 24 марта бразильцы сыграют с Уругваем, а 29 марта – с Парагваем. После 12 туров Бразилия с 27 очками занимает первое место в южноамериканском отборочном турнире к чемпионату мира-2018.

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