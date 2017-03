Роман «RAMZES666» Кушнарев: Придется в четвертый раз проходить квалификацию к «мэйджору»

Игрок команды Virtus.pro Роман «RAMZES666» Кушнарев в своем твиттере заявил, что он в четвертый раз будет проходить квалификацию к «мэйджору».

Придется в 4 раз проходить квалы.

Держу в курсе! — Roman Kushnarev (@ramzesdoto) 3 марта 2017 г.

Ранее Кушнарев квалифицировался на The Shanghai Major с Team Spirit, на The Manila Major с Team Empire и на The Boston Major с Virtus.pro.