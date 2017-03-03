«Ростов» – «Томь». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Томи» на матч 18-го тура РФПЛ.
«Ростов»: Медведев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Азмун, Бухаров.
Запасные: Гошев, Комиссаров, Терентьев, Могилевец, Киреев, Препелицэ, Байрамян, Девич.
«Томь»: Мелихов, Осипов, Митерев, Букачев, Попов, Чуперка, Пугин, Сасин, Соболев, Гвинейский, Голышев.
Запасные: Солосин, Кузнецов, Салахутдинов, Науменко, Большунов, Карымов.
Напомним, игра между командами состоится сегодня и стартует в 19.00 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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