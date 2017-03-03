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«Ростов» – «Томь». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Томи» на матч 18-го тура РФПЛ.

«Ростов»: Медведев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Азмун, Бухаров.

Запасные: Гошев, Комиссаров, Терентьев, Могилевец, Киреев, Препелицэ, Байрамян, Девич.

«Томь»: Мелихов, Осипов, Митерев, Букачев, Попов, Чуперка, Пугин, Сасин, Соболев, Гвинейский, Голышев.

Запасные: Солосин, Кузнецов, Салахутдинов, Науменко, Большунов, Карымов. 

Напомним, игра между командами состоится сегодня и стартует в 19.00 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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