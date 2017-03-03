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Valve раздала прямые приглашения на The Kiev Major

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Компания Valve назвала имена восьми команд, которые получили прямые приглашения на The Kiev Major.

Инвайты получили Wings Gaming, OG, Ad Finem, Team Liquid, Evil Geniuses, Digital Chaos, NewBee и Team VG.J.

Первые квалификации к турниру пройдут 6 и 7 марта, а вторые — 8 и 9 марта. Закрытые региональные отборочные состоятся с 10 по 14 марта.

The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.

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