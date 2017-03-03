Valve раздала прямые приглашения на The Kiev Major

Компания Valve назвала имена восьми команд, которые получили прямые приглашения на The Kiev Major.



Инвайты получили Wings Gaming, OG, Ad Finem, Team Liquid, Evil Geniuses, Digital Chaos, NewBee и Team VG.J.



Первые квалификации к турниру пройдут 6 и 7 марта, а вторые — 8 и 9 марта. Закрытые региональные отборочные состоятся с 10 по 14 марта.



The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.