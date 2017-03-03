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Карлес Пуйоль: Сборная Испании? Давайте посмотрим, как она пройдет квалификацию ЧМ-2018, а там будет видно

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль оценил шансы национальной команды на победу в чемпионате мира, который состоится в 2018 году в России.

«Мне нравится нынешняя испанская команда. Она хорошо стартовала в квалификации ЧМ-2018, но предстоит еще долгий путь. Давайте посмотрим, как она пройдет квалификацию. Уверен, что мы попадем на чемпионат мира, несмотря на сложную группу. А там будет видно», – сказал Пуйоль, слова которого приводит официальный сайт ФИФА.

На данный момент сборная Испании занимает первое место в группе G, набрав 10 очков. В следующем туре команда Хулена Лопетеги сыграет 24 марта против Израиля.

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