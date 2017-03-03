Мартен Фуркад: Для меня очень важно, что я сравнялся со своим кумиром Бьорндаленом

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что он занял третье место в гонке, а также обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира.

«Я был очень разочарован своей стрельбой стоя. Я сделал 99% работы. Если я промахиваюсь, то могу винить только себя. Сегодня я промахнулся дважды, и это было слишком много для моей 12-й победы в сезоне», - цитирует Фуркада официальный сайт IBU.

Для француза это шестая подряд победа в общем зачете Кубка мира по биатлону.

«Я не забыл о том, что выиграл сегодня кое-что большее. Это невероятно. Я не знал об этом на финише, я был сфокусирован на то, что я могу сделать лучше на Олимпиаде, но журналисты мне рассказали.

Я всегда буду помнить свою первую победу в Ханты-Мансийске. Это было настолько сложно, что я думал, что не смогу вновь побороться за победу в общем зачете. Для меня очень важно, что я сравнялся со своим кумиром Бьорндаленом и выиграл шестой большой хрустальный глобус», - добавил француз.