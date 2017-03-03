Мартен Фуркад: Для меня очень важно, что я сравнялся со своим кумиром Бьорндаленом
Французский биатлонист
Мартен Фуркад поделился впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в
Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что он занял третье место в гонке, а также
обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира.
«Я был очень разочарован
своей стрельбой стоя. Я сделал 99% работы. Если я промахиваюсь, то могу винить
только себя. Сегодня я промахнулся дважды, и это было слишком много для моей
12-й победы в сезоне», - цитирует Фуркада официальный сайт IBU.
Для француза это шестая
подряд победа в общем зачете Кубка мира по биатлону.
«Я не забыл о том, что
выиграл сегодня кое-что большее. Это невероятно. Я не знал об этом на финише, я
был сфокусирован на то, что я могу сделать лучше на Олимпиаде, но журналисты
мне рассказали.
Я всегда буду помнить свою
первую победу в Ханты-Мансийске. Это было настолько сложно, что я думал, что не
смогу вновь побороться за победу в общем зачете. Для меня очень важно, что я
сравнялся со своим кумиром Бьорндаленом и выиграл шестой большой хрустальный
глобус», - добавил француз.