Маурисио Почеттино: «Барселона»? Не хочу говорить об этом, люди часто передают слова в другом ключе

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино – о возможном приходе в «Барселону».

Ранее стало известно, что нынешний наставник каталонского клуба Луис Энрике принял решить покинуть команду по окончании сезона, а Почеттино, как сообщают СМИ, вошел в список основных кандидатов на тренерский мостик.

«Не хочу говорить об этом, потому что я счастлив в «Тоттенхэме». К тому же, люди часто передают слова в другом ключе. Конечно, я понимаю, что футбол – это бизнес, а мое имя в списках – вполне нормальное явление. Вообще, это обыденная вещь в сегодняшнем футболе», – сказал аргентинский специалист, слова которого приводит Goal.

Ранее сообщалось, что помимо Почеттино, «Барселона» рассматривает кандидатуру Хорхе Сампаоли («Севилья»), Эрнесто Вальверде («Атлетик» из Бильбао) и Массимилиано Аллегри («Ювентус»).