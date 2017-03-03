Джулиан Эберхард: Думал, что в Пхенчхане может произойти все, что угодно. Так и вышло
Австрийский биатлонист Джулиан Эберхард поделился впечатлениями после
спринта на этапе Кубка мира в Пхенхчане (Австрия). Напомним, что он занял первое
место.
«На чемпионате мира нас было огромное давление, поэтому я, когда прибыл
сюда, думал, что в Пхенчхане может произойти все, что угодно. Так и вышло», -
цитирует Эберхарда официальный сайт IBU.
Напомним, что лучший из россиян Евгений Гараничев занял девятое место.
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