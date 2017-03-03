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Джулиан Эберхард: Думал, что в Пхенчхане может произойти все, что угодно. Так и вышло

Источник:  IBUКомментарии

Австрийский биатлонист Джулиан Эберхард поделился впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Пхенхчане (Австрия). Напомним, что он занял первое место.

«На чемпионате мира нас было огромное давление, поэтому я, когда прибыл сюда, думал, что в Пхенчхане может произойти все, что угодно. Так и вышло», - цитирует Эберхарда официальный сайт IBU.

Напомним, что лучший из россиян Евгений Гараничев занял девятое место.


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