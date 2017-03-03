Александр Бубнов: Если Каррера подготовил «Спартак» в плане физики, то с «Краснодаром» на это можно сделать ставку

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Краснодаром».

Напомним, игра между командами состоится 5 марта на домашней арене «быков» и стартует 16.30 мск.

«Краснодар» в матче на Кубок с «Уралом» получил психологически сильный удар. Это однозначно. Игорь Шалимов после игры был поникший и назвал все произошедшее катастрофой. В этой связи, готовиться к матчу со «Спартаком» было бы куда лучше в несколько ином настроении. Да и сил «Краснодар» в той игре потратил много. Он еще и потери понесли в лице Калешина и Каборе.

Все это, конечно, «Спартаку» в плюс. С другой стороны, этим нужно еще и воспользоваться. Более того, в матчах против Фенербахче» и с «Уралом» бросалось в глаза, что «быки» немного сдавали во втором тайме. Думаю, есть небольшие проблемы с функциональным состоянием. Если Массимо Каррера должным образом подготовил команду в плане физики, то на это можно сделать ставку.

Что касается новичков, то, например, не помню, кто бы в последнее время начинал так результативно и ярко, как Виктор Клаессон. Он и забивает, и отдает, и так взаимодействует с партнерами, будто давно с ними играл в одной команде. Единственное, что бросается в глаза, что он, как и весь «Краснодар» в целом, хорошо проявляет себя в первом тайме, а затем немного уходит в тень. Думаю, здесь все дело с общим функциональным состоянием «быков», – сказал Бубнов, слова которого приводит портал Sportbox.ru.