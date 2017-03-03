Лоуэлл Бэйли: После чемпионата мира я чувствую уверенность в себе

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли поделился впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Пхенхчане (Южная Корея). Напомним, что он занял второе место.

«У спортсменов иногда бывают такие периоды, когда все получается. После чемпионата мира я чувствую уверенность в себе. Я не знал, чего ждать от себя сегодня. Я просто сказал себе, что должен показать все, на что способен.

У меня отличная команда – от сервисменов до тренеров и руководителей. Было прекрасно завоевать первую медаль на чемпионатах мира для США. Сьюзан (Данкли) также показала вчера отличный результат в спринте.

Хорошо, что мне не сказали о результате Джулиана (Эберхарда). По информации, которая была у меня, я был на первом месте», - цитирует Бэйли официальный сайт IBU.

Напомним, что лучший из россиян Евгений Гараничев занял девятое место. Выиграл гонку австриец Джулиан Эберхард.