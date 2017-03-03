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Томас Тухель: Гетце понадобится много времени на лечение

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель заявил, что поклонникам «шмелей» придется долго ждать возвращения в строй полузащитника Марио Гетце.

Ранее стало известно, что игрок сборной Германии пропустит остаток сезона из-за нарушение обмена веществ. 

«Ему нужен отдых, внимание и уход. Гетце понадобится много времени на лечение, но когда Марио вернется в строй, он снова станет важной частью нашей команды», – сказал немецкий специалист, слова которого приводит Goal.

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