Устюгов примет участие в лыжном марафоне на чемпионате мира
Российский лыжник Сергей Устюгов примет участие в гонке на 50 километров
на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Об этом сообщил сам спортсмен.
«Свою главную задачу на турнире я выполнил. Теперь остается 50
километров. Мне сказали, что если я захочу бежать в этой гонке, то особых
обсуждений не будет.
Внушает оптимизм, что немного похолодает, поскольку по такой «каше» я просто не смогу бежать такую дистанцию. В марафоне я участвовал всего раз, на этапе Кубка мира в Осло. Поэтому любой результат в десятке для меня будет сюрпризом», - цитирует Устюгова ТАСС.
Напомним, что сегодня Устюгов вместе со сборной России завоевал серебро в эстафете. Всего в его активе две золотые и две серебряные медали на нынешнем чемпионате мира.
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