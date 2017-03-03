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Устюгов примет участие в лыжном марафоне на чемпионате мира

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Российский лыжник Сергей Устюгов примет участие в гонке на 50 километров на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Об этом сообщил сам спортсмен.

«Свою главную задачу на турнире я выполнил. Теперь остается 50 километров. Мне сказали, что если я захочу бежать в этой гонке, то особых обсуждений не будет.

Внушает оптимизм, что немного похолодает, поскольку по такой «каше» я просто не смогу бежать такую дистанцию. В марафоне я участвовал всего раз, на этапе Кубка мира в Осло. Поэтому любой результат в десятке для меня будет сюрпризом», - цитирует Устюгова ТАСС.

Напомним, что сегодня Устюгов вместе со сборной России завоевал серебро в эстафете. Всего в его активе две золотые и две серебряные медали на нынешнем чемпионате мира.



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