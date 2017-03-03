NS, XBOCT и Dread сыграют в составе КБУ на квалификации к The Kiev Major

Valve раздала прямые приглашения на The Kiev Major Компания Valve назвала имена восьми команд, которые получили прямые приглашения на The Kiev Major.

Роман «RAMZES666» Кушнарев: Придется в четвертый раз проходить квалификацию к «мэйджору» Игрок команды Virtus.pro Роман «RAMZES666» Кушнарев в своем твиттере заявил, что он в четвертый раз будет проходить квалификацию к «мэйджору».