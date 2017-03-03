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Билеты на матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» стоят от двух до 16 тысяч рублей

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Завтра поступят в продажу билеты на матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

Согласно информации, размещенной на сайте, самый дешевый билет стоит 2000 рублей, а самый дорогой – 16 000 рублей. 4 и 5 марта билеты смогут приобрести владельцы сезонных абонементов, а с 6 марта – все желающие.

Матч «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта. Начало в 21:00 по Москве.



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