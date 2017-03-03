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Хосеп Гвардиола: Компани и Коларов восстановились после травм

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против «Сандерленда» в чемпионате Англии. Также он сообщил, что защитники Венсан Компани и Александар Коларов вернулись в строй после травм.

«Коларов восстановился. Венсану было трудно в последнее время, но на тренировке он получил небольшое повреждение, серьезной травмы не было. Вчера Компани тренировался с нами: он готов вернуться в команду. Надеюсь, он будет с нами в последние месяцы сезона», - цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.

Также тренер отметил, что не ждет легкой прогулки в матче против «Сандерленда».

«Сезон проходит по-разному, сейчас у нас хороший период,но в каждом матче мы боремся за еще одну победу. С начала сезона многое изменилось – это новый матч. «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» не смогли справиться с «Сандерлендом»: мы имеем дело с сильным соперником.

Все оставшиеся матчи сезона будут как финал: для нас, для команд, которые борются за место в Лиге чемпионов, в Лиге Европы и АПЛ. До конца сезона все матчи будут трудными», - отметил специалист.

Матч «Сандерленд» - «Манчестер Сити» состоится 5 марта. Начало в 19:00 по Москве.

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