Хосеп Гвардиола: Компани и Коларов восстановились после травм
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился
ожиданиями от матча против «Сандерленда» в чемпионате Англии. Также он сообщил,
что защитники Венсан Компани и Александар Коларов вернулись в строй после травм.
«Коларов восстановился. Венсану было трудно в последнее время, но на тренировке он получил небольшое повреждение, серьезной травмы не было. Вчера Компани тренировался с нами: он готов вернуться в команду. Надеюсь, он будет с нами в последние месяцы сезона», - цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.
Также тренер отметил, что не ждет
легкой прогулки в матче против «Сандерленда».
«Сезон проходит по-разному,
сейчас у нас хороший период,но в каждом матче мы боремся за еще одну победу. С
начала сезона многое изменилось – это новый матч. «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» не
смогли справиться с «Сандерлендом»: мы имеем дело с сильным соперником.
Все оставшиеся матчи сезона будут
как финал: для нас, для команд, которые борются за место в Лиге чемпионов, в
Лиге Европы и АПЛ. До конца сезона все матчи будут трудными», - отметил
специалист.
Матч «Сандерленд» - «Манчестер
Сити» состоится 5 марта. Начало в 19:00 по Москве.