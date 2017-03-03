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Жозе Моуринью: Думаю, в «Юнайтед» уже поняли, что я никакой не монстр

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался об особенностях своего характера, а также рассказал о целях на будущее.

«Думаю, в «Юнайтед» уже поняли, что я никакой не монстр. Нет, я не надменный человек с трудным характером. Со мной легко работать. По крайней мере, еще никто не убегал с тренировочной базы. Так что я лучше, чем вы думаете. Люди счастливы работать со мной, и у меня хорошие отношения с игроками.

Вижу, что многие довольные моей работой, однако, мой контракт рассчитан на три года, а не семь месяцев. Поэтому я хочу развиваться и достичь большего», – сказал португальский специалист, слова которого приводит Goal.

Напомним, Моуринью возглавил «красных дьяволов» минувшим летом и выиграл вместе с командой Суперкубок Англии, а также Кубок английской лиги.

На данный момент «Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ, набрав 48 баллов. Также команда участвует в плей-офф Лиги Европы, где ей предстоит провести два матча с «Ростовом».

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