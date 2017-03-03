Карло Анчелотти: Боатенг не сыграет с «Кельном», остальные игроки готовы

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Кельна». Напомним, что командам предстоит сыграть в 23-м туре чемпионата Германии.

Итальянец сообщил, что защитник Жером Боатенг не сыграет в этом матче. «Он сможет сыграть против Франкфурта», - отметил специалист, добавив, что все остальные игроки готовы сыграть, включая и замененного в матче против «Шальке» Матса Хуммельса. «У него нет никаких проблем», - сказал Анчелотти, добавив, что он, к сожалению, может выпустить на поле только 11 человек в стартовом составе.

«С апреля 2016 года «Кельн» не проиграл дома ни одного матч. Будет тяжело, но я доверяю своей команде. Это важный матч. После у нас будет достаточно времени, чтобы подумать об «Арсенале», - сказал итальянский специалист.

Матч «Бавария» - «Кельн» состоится 4 марта. Начало в 17:30 по Москве.