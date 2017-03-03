Нурмагомедов попал в больницу за три часа до взвешивания

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов попал в больницу. Это произошло за три часа до взвешивания перед его поединком с американцем Тони Фергюсоном.

«Действительно, Хабиба забрали в больницу. Но до взвешивания еще 3 часа, может быть все обойдется», — сказал отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов. Его слова приводят «Известия». UFC по этому поводу комментариев пока не дает.

Напомним, бой запланирован на 5 марта в рамках турнира UFC 209. Спортсмены должны поспорить за звание временного чемпиона организации, а победитель это боя станет основным претендентом на встречу с Конором Макгрегором, которому и принадлежит титул, однако, ирландец не будет выступать до мая этого года по семейным обстоятельствам.