Германия выиграла командный спринт в лыжном двоеборье на чемпионате мира, Россия отстала на круг
На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоялись соревнования по
лыжному двоеборью у мужчин в командном спринте. Победу одержала сборная
Германии.
В тройку лучших также попали сборные Норвегии и Японии. Сборная России
отстала на круг и не квалифицировалась в итоговом протоколе.
Лыжные виды спорта. Чемпионат мира
Лахти (Финляндия)
Лыжное двоеборье. Командный спринт
К-116 + 2х7,5 км
1. (2-е место после прыжков). Германия (Эрик Френцель, Йоханнес Рыдзек) 29.01,8
2 (4). Норвегия (Магнус Крог, Магнус Моан) + 1,0
3 (3). Япония (Йосито Ватабе, Акито Ватабе) + 10,2.
Россия (Самир Мастиев, Вячеслав
Барков) отстала на круг
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