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Германия выиграла командный спринт в лыжном двоеборье на чемпионате мира, Россия отстала на круг

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоялись соревнования по лыжному двоеборью у мужчин в командном спринте. Победу одержала сборная Германии.

В тройку лучших также попали сборные Норвегии и Японии. Сборная России отстала на круг и не квалифицировалась в итоговом протоколе.

Лыжные виды спорта. Чемпионат мира

Лахти (Финляндия)


Лыжное двоеборье. Командный спринт

К-116 + 2х7,5 км

1. (2-е место после прыжков). Германия (Эрик Френцель, Йоханнес Рыдзек) 29.01,8

2 (4). Норвегия (Магнус Крог, Магнус Моан) + 1,0

3 (3). Япония (Йосито Ватабе, Акито Ватабе) + 10,2.

Россия (Самир Мастиев, Вячеслав Барков) отстала на круг

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