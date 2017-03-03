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Бой Нурмагомедова с Фергюсоном отменен. Хабиб госпитализирован (информация обновляется)

Источник:  Life.ruКомментарии
Бой Нурмагомедова с Фергюсоном отменен. Хабиб госпитализирован (информация обновляется)
Источник: Getty Images

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов за несколько часов до официального взвешивания перед боем с Тони Фергюсоном был госпитализирован.

Бой, который должен был состояться в ночь с субботы на воскресенье, скорее всего, будет отменен в ближайшие часы. 

Life.ru, со ссылкой на отца и тренера Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова, сообщает, что врачи запретили его сыну участвовать в турнире. За несколько часов до церемонии взвешивания россиянину стало плохо и он был экстренно госпитализирован из-за болей в печени. Отмечается, что причиной этому послужила интенсивная сгонка веса.

Агентство ТАСС также приводит слова Нурмагомедова-старшего: «Хабиба забрали на скорой в больницу. Там либо проблемы с печенью, либо камни в почках. Ждем информацию», - сказал Абдулманап Нурмагомедов.

Отметим, что ранее сообщалось, что сам Абдулманап Нурмагомедов не смог полететь в США на бой сына из-за проблем с американской визой и остался в России, откуда и поддерживает связь с командой Хабиба.  

Если бой будет отменен,  то это станет огромным разочарованием не только для российских фанатов Хабиба.

«Советский спорт» продолжает следить за развитием событий.

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