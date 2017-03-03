Алексей «Solo» Березин: Очень постараемся попасть в Киев

Капитан команды Virtus.pro Алексей «Solo» Березин поделился мнением о распределении слотов на The Kiev Major.





Напомним, что Китай и Юго-Восточная Азия получат по два слота, а СНГ, Европа, Северная Америка и Южная Америка — по одному.



Первые открытые квалификации пройдут 6 и 7 марта, а вторые — 8 и 9 марта. Закрытые региональные отборочные состоятся 10-14 марта.



The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.