«Ростов» разгромил «Томь», Бухаров и Азмун сделали дубль

Матч 18-го тура чемпионата России между «Томью» и «Ростовом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу «Ростова».

На 19-й минуте Александр Бухаров открыл счет в матче. Он же под занавес первого тайма удвоил результат, оформил дубль. Во второй половине гостям удалось довести счет до крупного. Отличились Марко Девич, Александр Ерохин и Сердар Азмун. который также сделал дубль.

«Ростов» набрал 28 очков и занимает пятое место в чемпионате России. «Томь» на последнем месте – девять очков. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

В следующем туре «Томь» на выезде сыграет с ЦСКА, а «Ростов» примет «Терек».

Чемпионат России. Премьер-лига

18-й тур

Матч Томь - Ростов - 0:6 (0:2) Голы Бухаров 19 (0:1). Бухаров 45 (0:2). Девич 69 (0:3). Ерохин 78 (0:4). Азмун 80 (0:5). Азмун 90 (0:6). Состав Томь: Мелихов, Митерев (Карымов, 63), Букачев, Осипов, Попов, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 77), Пугин, Соболев, Сасин, Голышев Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Калачёв, Ерохин, Мевля, Гацкан (Препелицэ, 80), Нобоа (Могилевец, 60), Азмун, Бухаров (Девич, 61) Предупреждения: Гвинейский, 39 - Кудряшов, 42 Судья: Алексей Сухой (Россия) Место и дата 03 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция



