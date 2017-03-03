«Ростов» разгромил «Томь», Бухаров и Азмун сделали дубль
Матч 18-го тура чемпионата России между «Томью» и «Ростовом» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу «Ростова».
На 19-й минуте Александр Бухаров открыл счет в матче. Он же под занавес
первого тайма удвоил результат, оформил дубль. Во второй половине гостям
удалось довести счет до крупного. Отличились Марко Девич, Александр Ерохин и
Сердар Азмун. который также сделал дубль.
«Ростов» набрал 28 очков и занимает пятое место в чемпионате России. «Томь»
на последнем месте – девять очков. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию
матча.
В следующем туре «Томь» на выезде сыграет с ЦСКА, а «Ростов» примет «Терек».
Чемпионат России. Премьер-лига
18-й тур
Бухаров 19 (0:1). Бухаров 45 (0:2). Девич 69 (0:3). Ерохин 78 (0:4). Азмун 80 (0:5). Азмун 90 (0:6). Томь: Мелихов, Митерев (Карымов, 63), Букачев, Осипов, Попов, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 77), Пугин, Соболев, Сасин, Голышев Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Калачёв, Ерохин, Мевля, Гацкан (Препелицэ, 80), Нобоа (Могилевец, 60), Азмун, Бухаров (Девич, 61) Гвинейский, 39 - Кудряшов, 42 Алексей Сухой (Россия) 03 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Бухаров 19 (0:1). Бухаров 45 (0:2). Девич 69 (0:3). Ерохин 78 (0:4). Азмун 80 (0:5). Азмун 90 (0:6).
Томь: Мелихов, Митерев (Карымов, 63), Букачев, Осипов, Попов, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 77), Пугин, Соболев, Сасин, Голышев
Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Калачёв, Ерохин, Мевля, Гацкан (Препелицэ, 80), Нобоа (Могилевец, 60), Азмун, Бухаров (Девич, 61)
Гвинейский, 39 - Кудряшов, 42
Алексей Сухой (Россия)
03 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция