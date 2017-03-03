Мхитарян не поможет «Манчестер Юнайтед» в первом матче с «Ростовом»

Как сообщил наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Сент-Этьена» (1:0) полузащитник английского клуба Генрих Мхитарян получил травму.

По словам главного тренера «красных дьяволов», игрок сборной Армении не поможет своей команде в первой игре 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (9 марта), а также пропустит встречу 27-го тура АПЛ с «Борнмутом» (4 марта) из-за травмы подколенного сухожилия.

Моуринью отметил, что Мхитарян успеет восстановиться к матчу с «Челси» в четвертьфинале Кубка Англии, который состоится 13 марта.