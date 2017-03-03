«Ростов» одержал самую крупную победу в своей истории в премьер-лиге

В матче 18-го тура премьер-лиги «Ростов» разгромил «Томь» – 6:0.

Это самая крупная победа «Ростова» в чемпионате России. Раньше ростовчане никогда не выигрывали с разницей в шесть мячей. Были две победы с разницей в пять мячей. В 1996-м «Ростов» разгромил «КАМАЗ» – 7:2, а в 2006-м – «Шинник» – 6:1.

Благодаря этой победе «Ростов» стал одной из самых результативных команд премьер-лиги. На его счету 25 забитых мячей. Больше только у «Зенита» – 33 и «Спартака» – 26.