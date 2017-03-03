«Ростов» одержал самую крупную победу в своей истории в премьер-лиге
В матче 18-го тура премьер-лиги «Ростов» разгромил «Томь» – 6:0.
Это самая крупная победа «Ростова» в чемпионате России. Раньше ростовчане никогда не выигрывали с разницей в шесть мячей. Были две победы с разницей в пять мячей. В 1996-м «Ростов» разгромил «КАМАЗ» – 7:2, а в 2006-м – «Шинник» – 6:1.
Благодаря этой победе «Ростов» стал одной из самых результативных команд премьер-лиги. На его счету 25 забитых мячей. Больше только у «Зенита» – 33 и «Спартака» – 26.
Матч
Голы
Бухаров 19 (0:1). Бухаров 45 (0:2). Девич 69 (0:3). Ерохин 78 (0:4). Азмун 80 (0:5). Азмун 90 (0:6).
Состав
Томь: Мелихов, Митерев (Карымов, 63), Букачев, Осипов, Попов, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 77), Пугин, Соболев, Сасин, Голышев
Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Калачёв, Ерохин, Мевля, Гацкан (Препелицэ, 80), Нобоа (Могилевец, 60), Азмун, Бухаров (Девич, 61)
Предупреждения:
Гвинейский, 39 - Кудряшов, 42
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
03 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция