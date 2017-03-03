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Ролан Гусев: Кокорина надо оставить в покое

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев – о ситуации с форвардом «Зенита» Александром Кокориным.

- Кокорин вновь попал в скандал – по сведениям СМИ, игрок в конце февраля нарушил правила ПДД, выехав на встречную полосу. Мы его теряем?

- К Кокорину приковано повышенное внимание, поэтому каждый его поступок будут рассматривать под микроскопом. Не знаю, что там произошло – проехал он на красный свет, не успел остановиться или еще чего-нибудь, но, считаю, надо оставить его в покое. Это дело «Зенита» и самого футболиста. Самому Саше надо внимательнее относиться к своей персоне, чтобы таких моментов не было. И на всю критику отвечать на поле. Он ведь – хороший игрок. Иначе бы о нем столько не говорили. Может ли человек в 25 лет взяться за ум? Это все индивидуально: кто-то и в 30 остается ребенком, а кто-то в 20 – уже взрослый мужчина, - говорит Гусев.

Матч

ЦСКА - Зенит

Место и дата

04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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