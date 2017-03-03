УНИКС в овертайме уступил «Анадолу Эфес» в Евролиге
Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между УНИКСом и «Анадолу
Эфес» завершился победой турецкого клуба в овертайме. Итоговый счет матча – 99:92
в пользу «Анадолу Эфес».
В составе победителей самым результативным стал Деррик Браун, который
набрал 24 очка. У УНИКСа 23 очка в активе Кита Лэнгфорда.
Казанский клуб после этого матча занимает 15-е место. «Анадолу Эфес» на
восьмой позиции.
Евролига. Регулярный чемпионат
24-й тур
Матч
УНИКС - Анадолу Эфес - 92:99
Место и дата
03 марта 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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