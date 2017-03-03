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УНИКС в овертайме уступил «Анадолу Эфес» в Евролиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между УНИКСом и «Анадолу Эфес» завершился победой турецкого клуба в овертайме. Итоговый счет матча – 99:92 в пользу «Анадолу Эфес».

В составе победителей самым результативным стал Деррик Браун, который набрал 24 очка. У УНИКСа 23 очка в активе Кита Лэнгфорда.

Казанский клуб после этого матча занимает 15-е место. «Анадолу Эфес» на восьмой позиции.

Евролига. Регулярный чемпионат

24-й тур

Матч

УНИКС - Анадолу Эфес - 92:99

Место и дата

03 марта 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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