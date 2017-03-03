УНИКС в овертайме уступил «Анадолу Эфес» в Евролиге

Димитрис Итудис: Мы хорошо двигали мяч, создавали открытые броски и пользовались тем, что «Маккаби» часто шел на размены

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своей команды над «Маккаби» (93:81) в Евролиге.