Иван Данильянц: Джанаев? Самое страшное уже позади
После победы над «Томью» в 18-м туре чемпионата России (6:0) главный
тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о состоянии здоровья вратаря Сослана
Джанаева и нападающего Дмитрия Полоза.
«Полоза не было, так как в игре со «Спартой» он получил
небольшое повреждение передней поверхности бедра. Был риск, и, чтобы его исключить
мы дали ему отдохнуть.
Джанаев? Он провел два обследования в Барселоне и приехал с хорошими новостями. У него нет противопоказаний. Нужно набрать игровую форму, получить чувство уверенности. Самое страшное уже позади, - сказал Данильянц.
Матч
Голы
Бухаров 19 (0:1). Бухаров 45 (0:2). Девич 69 (0:3). Ерохин 78 (0:4). Азмун 80 (0:5). Азмун 90 (0:6).
Состав
Томь: Мелихов, Митерев (Карымов, 63), Букачев, Осипов, Попов, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 77), Пугин, Соболев, Сасин, Голышев
Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Калачёв, Ерохин, Мевля, Гацкан (Препелицэ, 80), Нобоа (Могилевец, 60), Азмун, Бухаров (Девич, 61)
Предупреждения:
Гвинейский, 39 - Кудряшов, 42
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
03 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция