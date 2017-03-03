Иван Данильянц: Джанаев? Самое страшное уже позади

После победы над «Томью» в 18-м туре чемпионата России (6:0) главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о состоянии здоровья вратаря Сослана Джанаева и нападающего Дмитрия Полоза.

«Полоза не было, так как в игре со «Спартой» он получил небольшое повреждение передней поверхности бедра. Был риск, и, чтобы его исключить мы дали ему отдохнуть.

Джанаев? Он провел два обследования в Барселоне и приехал с хорошими новостями. У него нет противопоказаний. Нужно набрать игровую форму, получить чувство уверенности. Самое страшное уже позади, - сказал Данильянц.