Валерий Петраков: Большая часть задолженностей уже покрыта
Главный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал о финансовой
ситуации в его команде. Напомним, что сегодня «Томь» уступила «Ростову» со
счетом 0:6.
- Какие-то деньги пришли. Большая часть задолженностей уже покрыта. В том числе заплатили и персоналу. У нас еще есть шанс заявить свободных агентов, мы работаем над этим. Но, прежде всего, нужно покрыть первоначальные долги, - сказал Петраков.
Матч
Голы
Бухаров 19 (0:1). Бухаров 45 (0:2). Девич 69 (0:3). Ерохин 78 (0:4). Азмун 80 (0:5). Азмун 90 (0:6).
Состав
Томь: Мелихов, Митерев (Карымов, 63), Букачев, Осипов, Попов, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 77), Пугин, Соболев, Сасин, Голышев
Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Калачёв, Ерохин, Мевля, Гацкан (Препелицэ, 80), Нобоа (Могилевец, 60), Азмун, Бухаров (Девич, 61)
Предупреждения:
Гвинейский, 39 - Кудряшов, 42
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
03 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция