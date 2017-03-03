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Валерий Петраков: Большая часть задолженностей уже покрыта

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал о финансовой ситуации в его команде. Напомним, что сегодня «Томь» уступила «Ростову» со счетом 0:6.

- Какие-то деньги пришли. Большая часть задолженностей уже покрыта. В том числе заплатили и персоналу. У нас еще есть шанс заявить свободных агентов, мы работаем над этим. Но, прежде всего, нужно покрыть первоначальные долги, - сказал Петраков.

Матч

Томь - Ростов - 0:6 (0:2)

Голы

Бухаров 19 (0:1). Бухаров 45 (0:2). Девич 69 (0:3). Ерохин 78 (0:4). Азмун 80 (0:5). Азмун 90 (0:6).

Состав

Томь: Мелихов, Митерев (Карымов, 63), Букачев, Осипов, Попов, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 77), Пугин, Соболев, Сасин, Голышев

Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Калачёв, Ерохин, Мевля, Гацкан (Препелицэ, 80), Нобоа (Могилевец, 60), Азмун, Бухаров (Девич, 61)

Предупреждения:

Гвинейский, 39 - Кудряшов, 42

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

03 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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