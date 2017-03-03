Валерий Петраков: Большая часть задолженностей уже покрыта

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал о финансовой ситуации в его команде. Напомним, что сегодня «Томь» уступила «Ростову» со счетом 0:6.

- Какие-то деньги пришли. Большая часть задолженностей уже покрыта. В том числе заплатили и персоналу. У нас еще есть шанс заявить свободных агентов, мы работаем над этим. Но, прежде всего, нужно покрыть первоначальные долги, - сказал Петраков.