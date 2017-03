UFC: Бой Нурмагомедова и Фергюсона пока не отменен

На данный момент бой между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона UFC в легком весе не отменен. Об этом сообщили в пресс-службе организации.



«Бой пока остается в карде. Мы ждем новостей» - цитирует пресс-службу UFC ТАСС. Кроме того, журналист Ариэль Хельвани, освещающий ММА написал в твиттере, что участие Хабиба под сомнением, но тоже не сообщил об отмене боя.

15 mins left. Khabib is one of 2 fighters left. His involvement is in doubt due to falling ill. Live: https://t.co/RXOTRmsIhj