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UFC: Бой Нурмагомедова и Фергюсона пока не отменен

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На данный момент бой между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона UFC в легком весе не отменен. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Бой пока остается в карде. Мы ждем новостей» - цитирует пресс-службу UFC ТАСС. Кроме того, журналист Ариэль Хельвани, освещающий ММА написал в твиттере, что участие Хабиба под сомнением, но тоже не сообщил об отмене боя.


Ранее сообщалось, что бой, скорее всего, будет отменен. Life.ru, со ссылкой на отца и тренера Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова, сообщает, что врачи запретили его сыну участвовать в турнире. За несколько часов до церемонии взвешивания россиянину стало плохо и он был экстренно госпитализирован из-за болей в печени. Отмечается, что причиной этому послужила интенсивная сгонка веса.

Бой запланирован на 5 марта в рамках турнира UFC 209. Спортсмены должны поспорить за звание временного чемпиона организации, а победитель этого боя станет основным претендентом на встречу с Конором Макгрегором, которому и принадлежит титул, однако, ирландец не будет выступать до мая этого года по семейным обстоятельствам.


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