UFC: Бой Нурмагомедова и Фергюсона пока не отменен

На данный момент бой между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона UFC в легком весе не отменен. Об этом сообщили в пресс-службе организации.



«Бой пока остается в карде. Мы ждем новостей» - цитирует пресс-службу UFC ТАСС. Кроме того, журналист Ариэль Хельвани, освещающий ММА написал в твиттере, что участие Хабиба под сомнением, но тоже не сообщил об отмене боя.

15 mins left. Khabib is one of 2 fighters left. His involvement is in doubt due to falling ill. Live: https://t.co/RXOTRmsIhj — Ariel Helwani (@arielhelwani) 3 марта 2017 г.

Ранее сообщалось, что бой, скорее всего, будет отменен. Life.ru, со ссылкой на отца и тренера Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова, сообщает, что врачи запретили его сыну участвовать в турнире. За несколько часов до церемонии взвешивания россиянину стало плохо и он был экстренно госпитализирован из-за болей в печени. Отмечается, что причиной этому послужила интенсивная сгонка веса.

Бой запланирован на 5 марта в рамках турнира UFC 209. Спортсмены должны поспорить за звание временного чемпиона организации, а победитель этого боя станет основным претендентом на встречу с Конором Макгрегором, которому и принадлежит титул, однако, ирландец не будет выступать до мая этого года по семейным обстоятельствам.

