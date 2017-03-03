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Иван Данильянц: Девич уже понимает нашу игру

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями от игры нападающего Марко Девича, который в игре с «Томью» (6:0) забил свой дебютный гол за желто-синих.

- Девич уже хорошо понимает нашу игру. Сегодня он забил – и это живительная сила для нападающего. В игре с «Томью» он навязал много борьбы, создавал острые моменты. Ему просто нужно время, чтобы понять нашу игру и найти себя, - сказал Данияльнц.
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