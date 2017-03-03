«Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубани» и закончил выступление в Еврокубке
«Зенит» в домашнем
матче четвертьфинала Еврокубка уступил «Локомотиву-Кубани» со счетом 77:88.
Самым результативным игроком в составе петербургского клуба стал Стефан Маркович, в активе которого 21 очко. У гостей 17 очков набрал Кевин Джонс.
Счет в серии стал 2-0 в пользу краснодарского клуба
Напомним, в полуфинале «Локомотив-Кубань» сыграет с победителем пары «Бавария» - «Уникаха».
«Зенит» проведет следующий матч 12 марта в Единой лиге ВТБ против УНИКСа. Игра пройдет в Казани и начнется в 18:00.
Матч
Зенит - Локомотив-Кубань - 77:88
Место и дата
03 марта 20:00, Сибур Арена, Онлайн-трансляция
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