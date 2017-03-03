Бой Нурмагомедов — Фергюсон не состоится

Бой за временный пояс UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном не состоится. Об этом сообщили на церемонии раннего взвешивания.

Ранее сообщалось, что бой, скорее всего, будет отменен. Агентства, со ссылкой на отца и тренера Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова, сообщили, что врачи запретили его сыну участвовать в турнире. За несколько часов до церемонии взвешивания россиянину стало плохо и он был экстренно госпитализирован из-за болей в печени. Теперь же информация об отмене боя подтвердилась окончательно.

Нурмагомедов за три часа до взвешивания бойцов попал в больницу. Причиной госпитализации россиянина стала экстремальная сгонка веса. Внесоревновательный вес Хабиба — около 85 килограммов, а на взвешивании он должен был показать не более 70,3 кг. В день взвешивания ему оставалось согнать около 3 килограммов. Врачи запретили ему выходить на бой в таком состоянии.

Бой должен был состояться 5 марта в рамках турнира UFC 209. Спортсмены должны былии поспорить за звание временного чемпиона организации в легком весе.