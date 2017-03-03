Бой Нурмагомедов — Фергюсон не состоится
Бой за временный
пояс UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым
и американцем Тони Фергюсоном не состоится. Об этом сообщили на
церемонии раннего взвешивания.
Ранее сообщалось, что бой, скорее всего, будет
отменен. Агентства, со ссылкой на отца и тренера Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова, сообщили,
что врачи запретили его сыну участвовать в турнире. За несколько часов до
церемонии взвешивания россиянину стало плохо и он был экстренно
госпитализирован из-за болей в печени. Теперь же информация об отмене боя подтвердилась
окончательно.
Нурмагомедов за три часа
до взвешивания бойцов попал в больницу. Причиной госпитализации
россиянина стала экстремальная сгонка веса. Внесоревновательный вес
Хабиба — около 85 килограммов, а на взвешивании он должен
был показать не более 70,3 кг. В день взвешивания ему оставалось
согнать около 3 килограммов. Врачи запретили ему выходить на бой в таком
состоянии.
Бой
должен был состояться 5 марта в рамках турнира UFC 209. Спортсмены должны былии
поспорить за звание временного чемпиона организации в легком
весе.