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«Химки» обыграли «Валенсию» и сравняли счет в серии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Второй матч четвертьфинальной серии баскетбольного Еврокубка между «Химками» и «Валенсией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 98:74 в пользу «Химок».

В составе победителей самым результативным стал Джейкоб Пуллен, который набрал 18 очков. 17 очков у Алексея Шведа. У «Валенсии» 18 очков в активе Хоана Састре. Счет в серии стал равным – 1:1

Еврокубок

1/4 финала

Матч

Химки - Валенсия - 98:74

Место и дата

03 марта 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 1:1 

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