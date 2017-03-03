«Химки» обыграли «Валенсию» и сравняли счет в серии
Второй матч четвертьфинальной серии
баскетбольного Еврокубка между «Химками» и «Валенсией» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча - 98:74 в пользу «Химок».
В составе победителей самым результативным стал
Джейкоб Пуллен, который набрал 18 очков. 17 очков у Алексея Шведа. У «Валенсии»
18 очков в активе Хоана Састре. Счет в серии стал равным – 1:1
Еврокубок
1/4 финала
Матч
Место и дата
03 марта 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция
Счет в серии – 1:1
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