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В Heroes of the Storm появится герой из StarCraft

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В грядущем обновлении для Heroes of the Storm появится новый герой из вселенной StarCraft.

Пробиус — отважный и трудолюбивый робот; специалист дальнего боя, способный в мгновенье ока нанести внушительный урон. Может, он и уступает другим героям в выносливости, зато обладает впечатляющим арсеналом способностей, действующих в определенной области. Среди таких способностей есть и эффекты контроля.

Способности:

Вызвать пилон — позволяет обозревать окружение и создает энергетическое поле, быстро восстанавливающее ману Пробиуса.
Фотонная пушка — пушка размещается в пределах энергетического поля пилона и в течение времени существования наносит урон всем ближайшим противникам. 
Разрушительный импульс — Пробиус выпускает сгусток энергии, который летит по прямой и наносит урон всем противникам на своем пути. 
Пространственный разлом — временно замедляет противников; при контакте с «Разрушительным импульсом» взрывается, нанося урон ближайшим противникам.

Новый герой появится в Heroes of the Storm 15 марта.

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