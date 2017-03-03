Защитнику «Дженоа» Иццо грозит шестилетняя дисквалификация за договорные матчи

Защитник «Дженоа» Дженнаро Иццо может получить дисквалификацию за участие в договорных матчах. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Football Italia, прокурор Федерации футбола Италии требует дисквалифицировать игрока на шесть лет. Ему вменяют участие в договорных матчах в период его выступлений за «Аввелино» в серии В. Также ему угрожает штраф в 20 000 евро. С «Авеллино» прокурор требует снять шесть очков.

Кроме того, прокурор считает необходимым дисквалифицировать на полгода и оштрафовать на 30 000 евро еще троих бывших игроков «Аввелино» - Фабио Писакане, Мариано Арини и Раффаэле Бьянколини, а также оштрафовать на 45 000 евро бывшего президента клуба Вальтера Такконе с полугодичной дисквалификацией.