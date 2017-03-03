Защитнику «Дженоа» Иццо грозит шестилетняя дисквалификация за договорные матчи
Защитник
«Дженоа» Дженнаро Иццо может получить дисквалификацию за участие в договорных
матчах. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как
информирует Football Italia, прокурор Федерации футбола
Италии требует дисквалифицировать игрока на шесть лет. Ему вменяют участие в
договорных матчах в период его выступлений за «Аввелино» в серии В. Также ему
угрожает штраф в 20 000 евро. С «Авеллино» прокурор требует снять шесть
очков.
Кроме
того, прокурор считает необходимым дисквалифицировать на полгода и оштрафовать
на 30 000 евро еще троих бывших игроков «Аввелино» - Фабио Писакане, Мариано
Арини и Раффаэле Бьянколини, а также оштрафовать на 45 000 евро бывшего
президента клуба Вальтера Такконе с полугодичной дисквалификацией.
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