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Natus Vincere покинула IEM Katowice 2017

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Команда Natus Vincere покинула турнир IEM Katowice 2017 по CS:GO.

В четвертьфинальном матче «рожденные побеждать» проиграли датскому коллективу Astralis со счетом 0:2 (11:16 de_mirage, 2:16 de_nuke) и покинули турнир, заняв 5-6 место. Astralis в полуфинале сразится с Heroic.

В другом четвертьфинале Immortals перестреляла North со счетом 2:1 (16:14 de_cache, 15:19 de_overpass, 16:6 de_cobblestone). В полуфинале бразильцы сыграют с FaZe Clan.

IEM 2017 Katowice пройдет с 1 по 5 марта в Катовице, Польша. Призовой фонд чемпионата составляет 250 000 долларов.

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