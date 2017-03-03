Менеджер Нурмагомедова: Самое главное сейчас — это здоровье Хабиба

Менеджер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова прокомментировал отмену боя с американцем Тони Фергюсоном.

«Мне действительно жаль Тони и его команду. Самое главное сейчас — это здоровье Хабиба. Сейчас он отдыхает в своей комнате. Пока мы не думали, что будет дальше. Хочу искренне извиниться перед Тони, его командой, UFC и болельщиками. Мы все с большим нетерпением ждали этого боя», — цитирует Азиза mmafighting.com.

Бой должен был состояться 5 марта в рамках турнира UFC 209 в Лас-Вегасе (США). Спортсмены должны были поспорить за звание временного чемпиона организации в легком весе. За несколько часов до церемонии взвешивания россиянину стало плохо и он был экстренно госпитализирован из-за болей в печени.

Нурмагомедов за три часа до взвешивания бойцов попал в больницу. Причиной госпитализации спортсмена стала экстремальная сгонка веса. Внесоревновательный вес Хабиба — около 85 килограммов, а на взвешивании он должен был показать не более 70,3 кг. В день взвешивания ему оставалось согнать около трех килограммов. Врачи запретили ему выходить на бой в таком состоянии.



