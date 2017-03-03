Саша Обрадович: Могло показаться, что победа над «Зенитом» далась «Локомотиву-Кубани» легко, но это не так

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович поделился мнением о победе над «Зенитом» (88:77) в четвертьфинале Еврокубка.

- Я очень рад, что наша команда вышла в полуфинал Еврокубка. Мы представляем не только Краснодар, но и всю Россию. Надеюсь, Химки тоже выиграют свою серию, и в полуфинале будут две российские команды.

Что касается этой серии, то мы победили сильного соперника. По счету могло показаться, что победа далась нам легко, но это не так. В первой игре «Зениту» не хватало Тиммы, а во втором матче он еще был не в форме, что тоже создало их команде трудности. В обеих играх мы хорошо начинали первые четверти, действовали лучше и увереннее соперника, а потом сохраняли эту уверенность на протяжении обоих матчей, – передает слова Обрадовича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, счет в серии стал 2-0 в пользу краснодарского клуба. В полуфинале «Локомотив-Кубань» сыграет с победителем пары «Бавария» - «Уникаха».

«Зенит» проведет следующий матч 12 марта в Единой лиге ВТБ против УНИКСа. Игра пройдет в Казани и начнется в 18:00.

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