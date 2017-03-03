Василий Карасев: В таких играх, как с «Локомотивом», сразу видно, кто есть кто

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о поражении (77:88) от «Локомотива-Кубани» в четвертьфинале Еврокубка.

- Конечно, неприятно, что вылетели из кубка. Наверное, игру проиграли в первой десятиминутке. Где-то это вызвано нервозностью, чрезмерным желанием выиграть и показать нормальный баскетбол. И потом, когда ты играешь в догонялки, очень сложно играть весь матч и отставать на 10-15 очков. Тем более, сейчас с ротацией проблемы. Тимма не играл в первой встрече, он не готов был полностью. Вчера температура у Карасева была.

- Почему Райан Тулсон совершенно не бросал по кольцу?

- Все очень просто – «Локомотив» играл очень агрессивно, они знают, какой он снайпер.

- После этой игры вы поняли, на кого можете в дальнейшем положиться, а кто не готов?

- Безусловно. У нас уже были такие сложные игры, когда действительно тяжело и не все получается. В них сразу видно, кто есть кто. И для себя ты решаешь и понимаешь, с кем хотел бы работать в будущем.

- В команде как раз новичок появился. Он поможет в предстоящих сложных играх?

- Конечно, будет ротация в задней линии. Марковичу очень сложно вытаскивать одному.

- Маркович сделал дабл-дабл и в то же время пять раз потерял мяч. Не берет ли он слишком много на себя?

- Нет, это не тот человек, он совершенно спокойно будет играть и отдавать все передачи, хоть 17, хоть 20. И берет он где-то эти атаки не от хорошей жизни. Поэтому это, скажем так, от его безвыходности, – передает слова Карасева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, счет в серии стал 2-0 в пользу краснодарского клуба. В полуфинале «Локомотив-Кубань» сыграет с победителем пары «Бавария» - «Уникаха».

«Зенит» проведет следующий матч 12 марта в Единой лиге ВТБ против УНИКСа. Игра пройдет в Казани и начнется в 18:00.

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