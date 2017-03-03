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Марко Девич: Горжусь, что я теперь в «Ростове»

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Ростова» Марко Девич подвел итоги встречи « Томью» (6:0).

- Мы уверенно выиграли, но все равно допустили ошибки. Нужно исключать подобное, тем более, впереди игра с «МЮ». Что касается «Томи», было видно, что в этой команде много молодежи. Мы знали, что соперник ведет тяжелую борьбу за выживание.

- Настрой? Тренерский штаб сказал нам, что для того, чтобы играть с лучшими клубами Европы в следующем сезоне – нам нужно побеждать в РФПЛ. По этой причине проблем с настроем не возникло.

- Предстоящая встреча с «МЮ» - праздник для всего города. Мои одноклубники заслужили такие матчи, и я горжусь, что теперь я в «Ростове», - сказал Девич.

 Напомним, что в матче с «Томью» Девич забил свой дебютный гол за «Ростов».
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