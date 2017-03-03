Александр Ерохин: Уверен, что мы дадим бой «МЮ»!

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин подвел итоги встречи РФПЛ с «Томью» (6:0) и отметил, что его команда готова к матчу Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

- Победа на классе? Я так не думаю. Первые минуты встречи были тяжелыми. Пришлось привыкать к сопернику и полю. Затем поймали кураж и смогли забить важные голы. Сейчас главное – забыть эту игру и готовиться к «МЮ». Уверен, что мы дадим бой этой команде! – сказал Ерохин.

Напомним, что Ерохин забил один из мячей «Ростова» в матче против «Томи».