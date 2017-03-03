Тони Фергюсон: Молюсь за твое здоровье, Хабиб

Американский боец UFC Тони Фергюсон прокомментировал отмену боя с Хабибом Нурмагомедовым. Он пожелал здоровья россиянину.

«Надеюсь, тебе станет лучше, Хабиб. Я молюсь за твое здоровье. Выздоравливай», - написал Фергюсон в своем твиттере.

Бой должен был состояться 5 марта в рамках турнира UFC 209 в Лас-Вегасе (США). Спортсмены должны были поспорить за звание временного чемпиона организации в легком весе. За несколько часов до церемонии взвешивания россиянину стало плохо и он был экстренно госпитализирован из-за болей в печени.

Нурмагомедов за три часа до взвешивания бойцов попал в больницу. Причиной госпитализации спортсмена стала экстремальная сгонка веса. Внесоревновательный вес Хабиба — около 85 килограммов, а на взвешивании он должен был показать не более 70,3 кг. В день взвешивания ему оставалось согнать около трех килограммов. Врачи запретили ему выходить на бой в таком состоянии.



