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Белоруссия завоевала две медали в первый день чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Белграде (Сербия) завершился первый день чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении. Две медали в активе сборной Белоруссии.

В беге на 60 метров с барьерами второй стала Анна Талай, а бронзу в толкании ядра завоевала Юлия Леонтюк. Россию, напомним, на турнире представит только прыгунья в длину Дарья Клишина.

У мужчин в первый день в беге на 60 метров с барьерами победил британец Энди Поцци, в прыжках с шестом – поляк Петр Лисек. У женщин  в беге на 60 метров с барьерами победила немка Синди Роледер, толкании ядра – венгерка Анита Мартон, в пятиборье бельгийка – Нафиссату Тиам.

Чемпионат Европы проходит в Белграде с 3 по 5 марта.

Легкая атлетика. Чемпионат Европы в помещении

Белград (Сербия)

Мужчины

60 м/б

1. Энди Поцци (Великобритания) 7,51

2. Паскаль Мартино-Лагард (Франция) 7,52

3. Петр Свобода (Чехия) 7,53

Прыжки с шестом

1. Петр Лисек (Польша) 5,85

2. Констадинос Филиппидис (Греция) 5,85

3. Павел Войцеховски (Польша) 5,85

Женщины

60 м/б

 1. Синди Роледер (Германия) 7,88

2. Алина Талай (Белооруссия) 7,92

3. Памела Дудкевич (Германия) 7,95

Ядро

1. Анита Мартон (Венгрия) 19,28

2. Радослава Мавродиева (Болгария) 18,36

3. Юлия Леонтюк (Белоруссия) 18,32

Пятиборье.

1. Нафиссату Тиам (Бельгия) 4870

2. Ивона Дадич (Австрия) 4767

3. Гьорги Живоцки-Фаркаш (Венгрия) 4723

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