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Отец Нурмагомедова: Решение отменить бой Хабиба – правильное нельзя рисковать здоровьем

Источник:  Р-СпортКомментарии

Отец и тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал отмену боя своего сына против американца Тони Фергюсона. Он считает, что это правильное решение.

«Решение отменить бой - правильное, нельзя рисковать здоровьем. Хабиб для страны нужен здоровым. Будущее карьеры Хабиба будем обсуждать позднее после возвращения, но спустя неделю. Два года Хабибу еще можно проводить бои. Но эта сгонка веса все-таки дала о себе знать. Специалисты говорят, что это так и влияет на камни в почках», - приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова «Р-Спорт».

Бой должен был состояться 5 марта в рамках турнира UFC 209 в Лас-Вегасе (США). Спортсмены должны были поспорить за звание временного чемпиона организации в легком весе.  За несколько часов до церемонии взвешивания россиянину стало плохо, и он был экстренно госпитализирован из-за болей в печени.

Нурмагомедов за три часа до взвешивания бойцов попал в больницу. Причиной госпитализации спортсмена стала экстремальная сгонка веса. Внесоревновательный вес Хабиба — около 85 килограммов, а на взвешивании он должен был показать не более 70,3 кг. В день взвешивания ему оставалось согнать около трех килограммов. Врачи запретили ему выходить на бой в таком состоянии.


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