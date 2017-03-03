Алексей Олейник: Отмена боя с Фергюсоном не повлияет на карьеру Нурмагомедова в UFC
Российский боец
UFC Алексей Олейник прокомментировал отмену боя Хабиба
Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Он считает, что этот случай не повлияет на
карьеру его соотечественника.
«После Олега Тактарова в UFC не было чемпионов у России,
поэтому можно понять разочарования болельщиков. Потому что Хабиб хорошо о себе
заявляет, слова не расходятся с делом, и внезапно - такое.
На карьеру (в UFC) отмена боя не влияет. Он как был первым
номером, так им и останется. Просто каждый бой – это масса времени на
подготовку, потраченных сил. Теперь все эти силы, получается, потрачены впустую»,
- цитирует Олейника «Р-Спорт».
Бой
должен был состояться 5 марта в рамках турнира UFC 209 в Лас-Вегасе (США).
Спортсмены должны были поспорить за звание временного чемпиона организации в легком
весе. За
несколько часов до церемонии взвешивания россиянину стало плохо, и он был
экстренно госпитализирован из-за болей в печени.
Как стало известно, Нурмагомедов за три часа
до взвешивания бойцов попал в больницу. Причиной госпитализации спортсмена
стала экстремальная сгонка веса. Внесоревновательный вес Хабиба — около 85
килограммов, а на взвешивании он должен был показать
не более 70,3 кг. В день взвешивания ему оставалось согнать около
трех килограммов. Врачи запретили ему выходить на бой в таком состоянии.