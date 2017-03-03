Алексей Олейник: Отмена боя с Фергюсоном не повлияет на карьеру Нурмагомедова в UFC

Российский боец UFC Алексей Олейник прокомментировал отмену боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Он считает, что этот случай не повлияет на карьеру его соотечественника.

«После Олега Тактарова в UFC не было чемпионов у России, поэтому можно понять разочарования болельщиков. Потому что Хабиб хорошо о себе заявляет, слова не расходятся с делом, и внезапно - такое.

На карьеру (в UFC) отмена боя не влияет. Он как был первым номером, так им и останется. Просто каждый бой – это масса времени на подготовку, потраченных сил. Теперь все эти силы, получается, потрачены впустую», - цитирует Олейника «Р-Спорт».

Бой должен был состояться 5 марта в рамках турнира UFC 209 в Лас-Вегасе (США). Спортсмены должны были поспорить за звание временного чемпиона организации в легком весе. За несколько часов до церемонии взвешивания россиянину стало плохо, и он был экстренно госпитализирован из-за болей в печени.

Как стало известно, Нурмагомедов за три часа до взвешивания бойцов попал в больницу. Причиной госпитализации спортсмена стала экстремальная сгонка веса. Внесоревновательный вес Хабиба — около 85 килограммов, а на взвешивании он должен был показать не более 70,3 кг. В день взвешивания ему оставалось согнать около трех килограммов. Врачи запретили ему выходить на бой в таком состоянии.



