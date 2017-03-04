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«Реал Сосьедад» обыграл «Бетис» и поднялся на четвертое место в Примере

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Бетис» на своем поле уступил «Реал Сосьедаду» со счетом 2:3.

В составе победителей дубль оформил Хаби Прието и один раз отличился Хон Орхильес, а у хозяев поля мячи забили Айсса Манди и Арнальдо Санабрия.

«Реал Сосьедад» с 48-ю очками поднялся на четвертое место, а «Бетис» расположился на 14-й строчке, имея в активе 27 баллов.

В следующем туре баски 12 марта примут «Атлетик», а команда из Севильи 8 марта на выезде сыграет с «Депортиво».

Чемпионат Испании
26-й тур

Матч

Бетис - Реал Сосьедад - 2:3 (1:2)

Голы

Орхильес 10 (0:1). Мартин 16 (1:1). Прието 26 (1:2). Санабрия 65 (2:2). Прието 72 (2:3).

Состав

Бетис: Адан, Песселья, Дурмиси, Тошка, Манди, Петрос (Хоакин, 67), Мартин (Санабрия, 22), Брашанац (Донк, 87), Наварро, Себальос, Кастро

Реал Сосьедад: Рульи, Берчиче, Мартинес И., Навас, Ильярраменди, Прието, Каналес (Ойарсабаль, 67), Сурутуса (Гранеро, 82), Одриосола, Орхильес (Родригес, 77), Вела

Предупреждения:

Песселья, 55; Хоакин, 79; Себальос, 90; Донк, 90 - Берчиче, 40; Ильярраменди, 78

Судья:

Иглесиас Вильянуэва (Испания)

Место и дата

03 марта 22:45, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция

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