«Реал Сосьедад» обыграл «Бетис» и поднялся на четвертое место в Примере
В матче 26-го тура
чемпионата Испании «Бетис» на своем поле уступил «Реал Сосьедаду» со счетом
2:3.
В составе победителей дубль оформил Хаби Прието и один раз
отличился Хон Орхильес, а у хозяев поля мячи забили Айсса Манди и Арнальдо Санабрия.
«Реал Сосьедад» с 48-ю очками поднялся на четвертое место, а
«Бетис» расположился на 14-й строчке, имея в активе 27 баллов.
В следующем туре баски 12 марта примут «Атлетик», а команда
из Севильи 8 марта на выезде сыграет с «Депортиво».
Чемпионат Испании
26-й тур
Матч
Бетис - Реал Сосьедад - 2:3 (1:2)
Голы
Орхильес 10 (0:1). Мартин 16 (1:1). Прието 26 (1:2). Санабрия 65 (2:2). Прието 72 (2:3).
Состав
Бетис: Адан, Песселья, Дурмиси, Тошка, Манди, Петрос (Хоакин, 67), Мартин (Санабрия, 22), Брашанац (Донк, 87), Наварро, Себальос, Кастро
Реал Сосьедад: Рульи, Берчиче, Мартинес И., Навас, Ильярраменди, Прието, Каналес (Ойарсабаль, 67), Сурутуса (Гранеро, 82), Одриосола, Орхильес (Родригес, 77), Вела
Предупреждения:
Песселья, 55; Хоакин, 79; Себальос, 90; Донк, 90 - Берчиче, 40; Ильярраменди, 78
Судья:
Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Место и дата
03 марта 22:45, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция