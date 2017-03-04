«Реал Сосьедад» обыграл «Бетис» и поднялся на четвертое место в Примере

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Бетис» на своем поле уступил «Реал Сосьедаду» со счетом 2:3.

В составе победителей дубль оформил Хаби Прието и один раз отличился Хон Орхильес, а у хозяев поля мячи забили Айсса Манди и Арнальдо Санабрия.

«Реал Сосьедад» с 48-ю очками поднялся на четвертое место, а «Бетис» расположился на 14-й строчке, имея в активе 27 баллов.

В следующем туре баски 12 марта примут «Атлетик», а команда из Севильи 8 марта на выезде сыграет с «Депортиво».

Чемпионат Испании

26-й тур